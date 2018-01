Crash in Dakar maakt indruk op Jurgen van den Goorbergh: 'Ik heb de voorband gekust'

EINDHOVEN - Door weersomstandigheden werd de proef voor motoren en quads donderdag afgelast. Jurgen van den Goorbergh is daar geen moment rouwig om geweest. Een soort extra rustdag, daar was de motorcoureur uit Breda wel aan toe. Zeker na de crash van woensdag.

"Ik ben gisteren hard gevallen, van een duin af", geeft Van den Goorbergh aan. "Ik heb een zwart stuk op de helm, ik heb de voorband gekust. En ik kan mijn nek even niet goed bewegen. Dus dit is wel fijn. Achthonderd kilometer over de weg rijden is geen rustdag, maar wel iets meer rust."



De crash maakte indruk op Van den Goorbergh. "Toen ik opstond dacht ik: ik zal toch niks gebroken hebben. Ik was wel dizzy, heb tien minuten gezeten. Maar ik heb vervolgens de hele dag zonder water moeten rijden, de waterzak was door de impact geklapt. Dat is niet fijn natuurlijk. Ik heb vaak moeten stoppen."



Snakken naar het einde

Voor Van den Goorbergh staan er nog twee etappes op het programma voor de finish bereikt is. "Moet gewoon twee dagen zien te overleven. Ik snak wel heel erg naar het einde. Het is gewoon zwaar... het hakt er wel in, deze Dakar."