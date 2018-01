Man probeert stormschade te repareren, zwaargewond na val van het dak

EINDHOVEN - In Eindhoven is donderdagavond een man van het dak gevallen, toen hij de stormschade probeerde te repareren bij een huis in de Waalstraat. Hij kwam op een lager dak terecht en moest met een hoogwerker naar beneden gehaald worden.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse met twee ambulances. De man is ernstig gewond met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance werd op de Boschdijk begeleid door een politiewagen, zodat snelheid gemaakt kon worden.