Brainport wil 170 miljoen euro van kabinet om kenniswerkers te lokken met kunst, cultuur en sport

EINDHOVEN - Het bedrijfsleven en de 21 gemeenten in de regio Eindhoven willen het leuker maken om in Brainport te wonen. Met meer cultuur, sport en kunst hopen ze kenniswerkers gemakkelijker te verleiden om naar de hightech-regio te verhuizen. Vrijdag wordt een voorstel gepresenteerd waaraan het Rijk 170 miljoen euro zou moet bijdragen.

De wens om de leefbaarheid op te krikken, leeft al langer in Brainport Eindhoven. De regio is uitgegroeid tot een van de economische motoren van Nederland, vooral dankzij slimme technologiebedrijven zoals ASML, Philips, VDL en NXP en honderden hightech toeleveranciers in de directe omgeving.

Bijdrage

Maar in tegenstelling tot de vier grote steden in Nederland - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - ontvangt Brainport een veel lagere bijdrage van het Rijk om de voorzieningen op peil te houden. Peter Wennink, baas van ASML, toont dat aan met een simpele vergelijking. "Per inwoner ontvangt Utrecht 130 euro, terwijl het Rijk voor iedere Eindhovenaar maar 1,58 euro bijlegt."

Verbreden

Door die karige bijdrage houdt Brainport Eindhoven met moeite de culturele en sportieve voorzieningen overeind. Alleen met steun van het bedrijfsleven kunnen het Muziekcentrum, de ijsbaan en het nationaal zwemcentrum open blijven, zegt Wennink. Hij vindt het nodig om het aanbod en bereik voor sport, kunst en cultuur te verbreden.

Concurrentie

Gebouwen moeten worden gemoderniseerd en de infrastructuur in stad en regio moeten worden aangepakt. Alleen zo kan Brainport de toenemende concurrentie aan met steden zoals München, Helsinki of Singapore die ook kenniswerkers zoeken. Juist deze hoogopgeleide werknemers vormen de spil van het economisch succes van Brainport.

Nationaal Designmuseum

Te denken valt aan het realiseren van een Congresgebouw voor 200 bezoekers, het vestigen van een Nationaal Designmuseum in het Evoluon, en het vormgeven van een design-district met 25 internationaal toonaangevende opstellingen. Ook het aanbieden van Engelstalige theatervoorstellingen, het behoud van het Muziekgebouw en een versterking van de Internationale school in Eindhoven zijn noodzakelijk om kenniswerkers aan te trekken en te behouden.

Inhaalslag

Het nieuwe kabinet heeft een potje van 950 miljoen euro klaar staan om economische knelpunten op te lossen. De regio's zijn gevraagd om met voorstellen te komen. Brainport gaat vrijdag in op dat verzoek en overhandigt op de High Tech Campus Eindhoven een voorstel aan staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). Voor de eerste inhaalslag is 170 miljoen euro van het Rijk nodig. De partijen in Brainport leggen zelf ruim 200 miljoen euro bij. Na vier jaar moet de bijdrage van het Rijk zodanig zijn verhoogd dat de 21 gemeenten voortaan in staat zijn de eigen voorzieningen in stand te houden. Het voorstel van Brainport wordt in februari besproken in het kabinet.