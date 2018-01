Vrachtwagen belandt in een sloot in Tilburg

TILBURG - Een vrachtwagen is donderdagnacht in een sloot beland langs de Bundersestraat in het buitengebied van Tilburg. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen.

Eerst is de inhoud uit de vrachtwagen gehaald. Daarna is de truck met behulp van twee grote hijskranen uit de sloot gehaald.

Oorzaak

De Bunderstraat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.