Negen jaar na roofoverval en verkrachting in Schaijk staan verdachten voor de rechter [LIVEBLOG]

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch buigt zich vrijdag over drie verdachten in de zaak van een gewelddadige roofoverval op een chalet in Schaijk negen jaar gelden. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van de verkrachting van de bewoonster, Agnes, tijdens de overval. Er zijn in het chalet diverse DNA-sporen gevonden, zo blijkt tijdens de zitting. Uit onderzoek is geen bewijs gekomen dat wijst op een van de drie verdachten die nu terechtstaan.

Twee van de drie verdachten ontkennen iets met de overval te maken te hebben. De derde zegt zegt een kniptang te hebben meegenomen en een balletjespistool. Hij heeft gereden, maar verder zegt hij alleen in de tuin te hebben gestaan. Agnes is later overleden door een ziekte. Ze praatte nooit over de verkrachting, behalve met de politie. Het chalet kreeg extra beveiliging. Maar ze durfde nooit alleen thuis te zijn.

Een van de verdachten had een tip gekregen dat er geld in het chalet zou liggen. Twee weken voor de overval ging hij al op verkenning. Hij kreeg de tip van een vrouw. Ze had hem wijs gemaakt dat Agnes een telg van de bekende Van der Valk-familie was. Er zou meer dan 1 miljoen in het chalet liggen.

Overhoop gehaald

"Ik ben pas echt tevreden als de daders veroordeeld zijn", zei Dirk Kerseboom, de toenmalige vriend van Agnes, een jaar geleden tegen Omroep Brabant. Het was toen net bekend dat twee van de drie verdachten waren aangehouden. Bijna acht jaar nadat de overval werd gepleegd. Kerseboom en zijn vriendin werden tijdens de roofoverval op vakantiepark De Landerije zwaar mishandeld. Agnes werd door de daders, of in ieder geval één van hen, verkracht.

Het hele vakantiehuis werd overhoop gehaald. Dirk werd bewusteloos geslagen. Toen hij bijkwam hoorde hij dat Agnes flink mishandeld werd. Ze kokhalsde. Ze bleven om geld vragen aan Agnes. Hij werd vastgebonden. Speurwerk van de politie leverde destijds niets op, maar na nieuwe aanwijzingen werd het onderzoek heropend. Zo besteedde Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant, in 2016 opnieuw aandacht aan deze zaak.

Vierde verdachte

Enige tijd na het oppakken van de eerste twee verdachten - twee broers - werd een derde man ingerekend voor mogelijke betrokkenheid. Volgens het Openbaar Ministerie was er nog een vierde verdachte, maar volgens de rechtbank kan die voor zijn vermeende inbreng niet meer vervolgd worden. Hij werd in 2013 vrijgesproken.

Drie anderen staan vrijdag dus voor de rechter. Tot opluchting van Kerseboom, al wil hij niet te vroeg juichen. De rechtbank moet eerst vonnis hebben gewezen voordat hij ooit over deze traumatische ervaring heen zal kunnen komen. Te meer daar zijn vriendin, die bij de overval werd verkracht, inmiddels is overleden.

Verslaggever Jos Verkuijlen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets zijn in het liveblog te vinden.