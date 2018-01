De dag na de storm: Interpolis klaar voor 'tweede golf' claims, nog problemen op spoor bij Geldrop

TILBURG - Meldingen van schade door bomen op auto’s en huizen, afgewaaide dakpannen en zonnepanelen. Op de schadeafdeling van verzekeraar Interpolis in Tilburg is er vrijdag alles behalve sprake van stilte na de storm. De telefoon gaat er nog steeds onophoudelijk na de westerstorm die donderdag over Brabant trok. Op het spoor zijn er nog problemen bij Geldrop. Daar wordt de bovenleiding hersteld. Dit duurt naar verwachting tot halfvier vrijdagmiddag.

Dat de telefoon bij de verzekeraar in Tilburg nog steeds roodgloeiend staat, vindt manager schaderservice Martin Kroos niet zo gek. Zo vertelt hij vrijdagochtend in het programma WAKKER van Omroep Brabant. De dag na een grote storm is er volgens hem altijd sprake van een ‘tweede golf’ van schademeldingen.

Over een totaal schadebedrag kan hij dan ook nog niet veel zeggen. Daar is het wat hem betreft nog te vroeg voor. Al kwam het Verbond van Verzekeraars donderdag al met een schadebedrag van zeker vijftig miljoen euro. Om deze raming vrijdagochtend al bij te stellen tot negentig miljoen euro. Het gaat dan volgens het verbond alleen nog maar om de schade aan woonhuizen en auto's.

8500 schademeldingen

Op een normale donderdag verwerkt Interpolis zo’n 860 claimtelefoontjes. Donderdag waren dat er 8500, vertelt Kroos. Dit betekende dat mensen die de verzekeraar belden wel wat langer moesten wachten voor ze een medewerker aan de lijn kregen. Gemiddeld zo’n vijftien tot twintig minuten, maar op het hoogtepunt 37 minuten.

Hier had niet iedereen het geduld voor, want zo’n duizend mensen kozen ervoor een voicemail in te spreken. Heb je dat gedaan dan kun je volgens Kroos vrijdag een telefoontje vanuit Tilburg verwachten.

Treinen rijden weer grotendeels normaal

Voor treinreizigers is het vrijdag weer een redelijk normale dag. Alleen tussen Eindhoven en Weert rijden er nog geen treinen door een kapotte bovenleiding bij Geldrop. Het herstel over een afstand van zo'n honderdvijftig meter duurt naar verwachting tot halfvier vrijdagmiddag.

Er rijden stopbussen tussen Eindhoven, Geldrop, Heeze, Maarheeze en Weert. En ook worden er snelbussen tussen Eindhoven en Weert ingezet. Verder rijden de treinen in onze provincie weer grotendeels normaal na de storm van donderdag.

Dat merkt ook onze verslaggever Eva de Schipper die vrijdagochtend op het station in Breda is. Het zijn vooral de belevenissen van donderdag die daar het gesprek van vandaag nog domineren. Niet zo gek, donderdag reden er immers het grootste deel van de dag helemaal geen treinen als gevolg van de storm en het station in Breda werd zelfs ontruimd.