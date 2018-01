'We zagen de boom ineens op ons afkomen', hectische dag op basisschool in Oisterwijk na storm

OISTERWIJK - Het was donderdag goed schrikken voor de leerlingen en leerkrachten van basisschool De Kikkenduut in Oisterwijk. Tijdens de storm viel ineens een boom op de school. En die lag er vrijdagochtend nog altijd.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de boom donderdag al zou worden opgeruimd, maar de ingehuurde kraan bleek te klein en het werd te vroeg donker. Daardoor lukte dit niet. Vrijdag gebeurt dit alsnog. Het klaslokaal van groep 8 is niet te gebruiken. Volgens verslaggever Maarten van den Hoven ligt de boom dwars voor het raam en zie je buiten de panelen loshangen.





'Kinderen rustig houden'

Juf Marion was in de klas toen de boom viel. "Er kwamen eerst drie takken tegen het raam", vertelt ze. "Daar schrokken we van. De helft van de kinderen was op dat moment buiten. Er waren wat kinderen in de hal en er stonden wat kinderen hier bij mij in het lokaal. En toen zagen we de boom op ons afkomen."

Daarop duwde ze de kinderen uit het lokaal en is ze met hen naar buiten gegaan. "Daarna ben ik meteen naar Saskia gelopen die op dat moment de teamleider was. Die was al aan het bellen. Aan haar heb ik aangegeven dat er geen gewonden waren. Alle andere collega's zijn vervolgens mee naar buiten gegaan om de kinderen een beetje rustig te houden."

Tekst gaat door onder de video.



Behoorlijke lekkage

Uiteindelijk werd de hele westkant van de school ontruimd. "Er was één boom gevallen, maar dit kon natuurlijk met meer bomen gebeuren", vult Saskia aan. Er moest gezocht worden naar een alternatieve plek voor de kinderen van groep 8. "Door de val van de boom was al een behoorlijke lekkage ontstaan in onze bibliotheek. Dus ook al die boeken moesten we op een andere plek neerzetten. De hele school ligt nu vol met boeken. Het lokaal waarin groep 8 zat, is met rood lint afgezet."

Vrijdagochtend werd het rekenlokaal leeggemaakt, zodat de leerlingen van groep 8 daar voorlopig terechtkunnen. "Daarna gaan we al onze spulletjes die we de komende weken nodig hebben naar dat lokaal verhuizen en dan gaan we daar samen met de kinderen weer een fijne plek creëren."

Tekst gaat door onder de video.



'Ik dacht dat een wc-pot kapot ging'

De verhuizing was vrijdagochtend binnen twintig minuutjes gepiept. "Ik ben supertrots op mijn leerlingen", vertelt juf Marion. "We gaan deze ochtend nog even nakletsen over de storm en dan gaan we in de loop van de dag gewoon lekker aan het werk."

Dat de kinderen vol verhalen zitten, bleek wel tijdens het kringgesprek. "Ik zat op het toilet toen de boom viel", vertelt een jongen. "Ik zat er pál naast. Ik dacht eerst dat er een wc-pot kapot ging." Naast hem zitten twee meisjes. "Wij waren met onze juf in het klaslokaal en toen zagen we de boom vallen", vertelt een van hen. "Het was best wel even spannend."