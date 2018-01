Efteling wil uitbreiden en nieuwe attractie openen in 2020

KAATSHEUVEL - De Efteling heeft de gemeente toestemming gevraagd om op korte termijn uit te mogen breiden. Het attractiepark wil in 2020 een nieuwe attractie openen en heeft hiervoor snel nieuwe grond nodig. Er liggen al plannen om het park in Kaatsheuvel met acht hectare uit te breiden, maar de Efteling vreest dat de procedures te lang gaan duren.

Hoe de nieuwe attractie eruit gaat zien, wil het park nog niet vertellen. Als de gemeente Loon op Zand instemt met de eerste fase van de uitbreiding, zal de nieuwe attractie worden gepresenteerd. De verwachting is dat dit over enkele maanden zal zijn.

Extra bouwtijd

"De eerste fase van de uitbreiding begint met een versnelde uitbreiding van ongeveer drie hectare aan de zijde van toegangsweg N261", vertelt een woordvoerster van de Efteling. Zo krijgt het park extra bouwtijd voor de nieuwe attractie.

"Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Efteling haar hekken zal gaan verplaatsen. Dat is voor ons een historisch moment en een uitdaging", vertelt bestuursvoorzitter Fons Jurgens. "We willen onze gasten in 2020 een nieuwe attractie op het nieuwe terrein presenteren. De extra bouwtijd zullen we hard nodig hebben."