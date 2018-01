Overlast van vliegbasis Gilze-Rijen moet afnemen als huizen in omgeving worden aangepast

GILZE - Ruim tweehonderd huizen rondom de militaire vliegbasis Gilze-Rijen komen in aanmerking om aangepast te worden vanwege overlast door het vliegverkeer. Het ministerie van Defensie schrijft dat in een toelichting op het concept-luchthavenbesluit dat binnenkort openbaar gemaakt wordt.

Met de aanpassingen moeten de door helikopters veroorzaakte trillingen opgelost worden. Hoe dit precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Te denken valt aan beter hang- en sluitwerk en zwaardere ramen en zwaardere houten vloeren. De kosten neemt defensie voor haar rekening.

Chinook

Sinds 2008 zijn vrijwel alle Nederlandse legerhelikopters gestationeerd op de vliegbasis in Gilze-Rijen. De overlast is sindsdien een heet hangijzer. Het aantal klachten van omwonenden verviervoudigde. Ook meldden de omwonenden dat door trillingen scheuren in hun huizen zijn ontstaan.

Vooral de grote Chinook-helikopters zorgen voor veel overlast. De helikopter veroorzaakt een speciaal laagfrequent geluid waardoor er zware trillingen ontstaan.

