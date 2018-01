Gaslek op industrieterrein Udenhout gedicht, brandweer schaalt af

De brandweer is in groten getale aanwezig. (Foto: Bart Meesters, Meesters Multi Media)

UDENHOUT - Bij wegwerkzaamheden aan de Energieweg in Udenhout is vrijdagochtend rond tien voor elf de hoofdgasleiding geraakt. Hierdoor lekte er gas op industrieterrein Kreitenmolen. In een straal van honderd meter werden tientallen bedrijven en woningen door de brandweer uit voorzorg ontruimd. Rond één uur 's middags was het lek weer dicht.

Doordat er naast de hoofdleiding ook een stroomkabel lag, werd er geen risico genomen en gingen de brandweer en politie gelijk over tot ontruiming. Volgens de woordvoerder van de politie is het 'rustig' en 'lijkt het mee te vallen'.

Graafwerkzaamheden

De kabel werd kapot getrokken tijdens graafwerkzaamheden aan de Energieweg. Medewerkers waren bezig met een automatisch gestuurde boring en hadden snel door dat er gas lekte. "We hoorden het sissen en roken het gas gelijk", vertelt medewerker Dennis. De hulpdiensten werden gewaarschuwd. Die kwamen in groten getale af op de melding.

In de omgeving van de Energieweg zaten ook een aantal bedrijven zonder stroom. Het is nog niet zeker of dat het met elkaar te maken heeft. Dit wordt onderzocht.

De hulpdiensten waren druk bezig met het dichten van het gat. Waar het eerst lastig was om er een tijd aan te hangen, lijken de herstelwerkzaamheden klaar te zijn. Rond de klok van één uur schaalde de brandweer af.