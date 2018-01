Auto van man afgepakt die zonder geldig rijbewijs reed en tankte zonder te betalen

OOSTERHOUT - Een 43-jarige man uit Dongen moest donderdag zijn auto inleveren in Oosterhout. Hij reed rond zonder geldig rijbewijs.

Een dag eerder was de man ook al aangehouden. De politie was toen achter hem aangegaan omdat hij in Chaam had getankt zonder te betalen.

Eigenwijs

Toen de auto woensdag aan de kant gezet werd, spraken agenten de man meteen aan op het feit dat hij geen geldig rijbewijs heeft. Toch weerhield dit hem er niet van om een dag later weer achter het stuur te kruipen.