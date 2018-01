Brabant overspoeld met 112-meldingen tijdens westerstorm [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Omgewaaide bomen, maar ook volledige daken die van hun bouwwerk werden gerukt. Er was weinig veilig voor de harde wind afgelopen donderdag. Dat was ook te merken in de meldkamers, die het zo druk hadden dat de veiligheidsregio’s een waarschuwing de deur uit deden om alleen nog 112 te bellen bij acute noodgevallen.

Vooral in Midden- en West-Brabant was het aantal meldingen groot. De piek in het aantal meldingen lag daar tussen tien en twaalf uur in de ochtend.

2951 oproepen

Landelijk werden de hulpdiensten 2.951 keer opgeroepen via het zogenaamde P-2000 meldingensysteem. De provincies met de meeste meldingen waren Gelderland en Overijssel en Noord- en Zuid-Holland.

LocalFocus maakte met cijfers van alarmeringen.nl een overzicht van waar de meeste meldingen vandaan kwamen. In de onderstaande kaart kun je dit zien.