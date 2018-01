'Vind het heel erg wat ik haar heb aangedaan', campingopa Lierop emotioneel voor de rechter

DEN BOSCH - De 75-jarige André V. uit Venlo schoot vrijdagochtend vol voor de rechter in Den Bosch. Hij stond daar terecht op verdenking van het jarenlang misbruiken van kinderen op camping De Somerense Vennen in Lierop. De man stond op de camping bekend als een soort ‘opafiguur’.

"Ik vind het heel erg wat ik haar heb aangedaan", zei V. over het slachtoffer dat hij liefst zeventien jaar misbruikte. "Maar dat ze me al die tijd niet gemogen heeft, klopt niet. Onze band was te hecht."

'Ik haat jou'

Voor de familie van het slachtoffer was de korte zitting van vrijdag erg emotioneel. Familieleden noemen de uitspraken van V. leugens. "Ze heeft zo vaak gezegd: ik haat jou."

Eerder veroordeeld

De inhoudelijke behandeling van de zaak dient 16 april. In 2002 moest V. ook al voor komen vanwege ontucht met een minderjarige. Hij kreeg toen een celstraf van een jaar - waarvan 337 dagen voorwaardelijk - opgelegd.

