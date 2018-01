Treinverkeer tussen Eindhoven en Weert hervat, stormschade aan bovenleiding hersteld

EINDHOVEN - De treinverbinding tussen Eindhoven en Weert is rond zeven uur vanavond weer langzaamaan op gang gekomen. Een bovenleiding die donderdag tijdens de westerstorm over een lengte van 150 meter beschadigd raakte, is hersteld.

Het traject Eindhoven - Weert was de laatste treinverbinding in Nederland die er nog uit lag. In de rest van het land verliep de dienstregeling na de westerstrom van donderdag weer grotendeels volgens schema.

De NS had voor reizigers gedurende de dag een directe busverbinding tussen Eindhoven en Weert ingesteld. Ook reden stopbussen tussen Eindhoven, Geldrop, Heeze, Maarheeze en Weert.

