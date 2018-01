Mario Robbe keert terug op het internationaal dartspodium na winst PDC-tourkaart

HILDESHEIM - Mario Robbe heeft vrijdag de tweede dag van het darttoernooi de Q-School in het Duitse Hildesheim gewonnen. De Tilburgse darter verzekerde zich daarmee van een PDC-tourkaart, daarmee kan hij automatisch deelnemen aan een groot aantal belangrijke toernooien.

De Q-School is van donderdag tot en met zondag, iedere dag is er een toernooi. De winnaar verzekert zich van een deelnamebewijs voor de Pro Tour. Donderdag kwam Robbe tot de laatste 32, vrijdag pakte hij de winst.



In de finale stond Robbe tegenover Frantisek Humpula. De Tsjech kwam op een 1-3 voorsprong. Robbe maakte 2-3 en via een 121-finish vervolgens ook 3-3. Uiteindelijk kwam het aan op een beslissende leg. Robbe won de negende en beslissende leg en won zo het toernooi op de tweede dag."Ik had een beetje geluk, het zat een beetje mee. Maar ik heb heel de dag ook goed staan gooien, anders win je niet", zei Robbe tegenover RTL7darts. In de finale kwam hij 3-1 achter. "Maar ik heb geleerd: niet opgeven, kansen zijn er altijd." Aan het einde van het gesprek kreeg Robbe het even zwaar, hij zit sinds kort zonder sponsor.