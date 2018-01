Snowboarder Niek van der Velden (17) naar Olympische Spelen: 'Een gek gevoel, maar wel supervet'

NISPEN - Niek van der Velden was de afgelopen dagen in Zwitserland, in Laax stond een wereldbekerwedstrijd slopestyle op het programma. Het laatste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Die wedstrijd ging niet door vanwege het weer, maar daar zal de 17-jarige snowboarder uit Nispen niet om treuren, hij is zeker van deelname aan de winterspelen.

"Het was de laatste wedstrijd die meetelde voor de puntentelling", zegt Van der Velden vrijdag rin het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid. "De wedstrijd is afgelast en daardoor blijf ik nu mooi in de top veertig staan en mag ik als het goed is gaan."



De wintersporter moest in de top veertig van de kwalificatieranglijst staan, dat is met een 34e plaats gelukt. Ook moest hij van sportkoepel NOC*NSF twee keer in de top twaalf eindigen, en dat lukte Van der Velden. Maandag wordt hij door de Nederlandse Ski Vereniging voorgedragen voor uitzending naar de Olympische Spelen.

Gek gevoel

Het besef dat de tiener over drie weken in Zuid-Korea staat voor deelname aan de winterspelen is nog niet helemaal doorgedrongen. "Het is wel een gek gevoel. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel. Het is wel supervet natuurlijk."



Zijn doelen voor het grote evenement heeft Van der Velden nog niet uitgezet. "Ik durf er nog niets over te zeggen. Het niveau zal extreem hoog zijn, alle toppers zijn daar. Eigenlijk ben ik nooit bezig met plekken waar ik wil eindigen, ik wil gewoon een goede run neerzetten en dan ben ik tevreden."



Carnaval

De Olympische Spelen zijn tegelijkertijd met carnaval. Kiezen tussen die twee evenementen is niet lastig. "Dat is zeker geen moeilijke keuze. Ik ben de afgelopen zeven jaar maar één keer met carnaval in Nederland geweest. Het is leuk en aardig, maar het is niet dat ik het mis."



Van der Velden doet in Pyeongchang mee aan de onderdelen slopestyle en Big Air.