Gilze-Rijen vindt Defensie-plannen tegen geluidsoverlast door vliegbasis 'onacceptabel'

GILZE-RIJEN - Gilze-Rijen is in rep en roer door de uitgelekte plannen van Defensie. Die wil de geluidsoverlast in de omgeving van de vliegbasis terugdringen, maar nog voordat de plannen gepresenteerd zijn, liggen ze al op straat. Uit alle hoeken komt er nu stevige kritiek. Ook van de gemeente.

Wethouder Dols van Economische Zaken in Gilze-Rijen noemt de plannen 'onacceptabel'. "Defensie wil in het bebouwde deel van Gilze-Rijen over een veel groter gebied gaan vliegen met de helikopters dan ze nu doen, dus dat betekent ook een toename van de geluidsoverlast."



Om het trillende geluid van de grote Chinooks op te vangen, wil Defensie in Gilze-Rijen huizen gaan aanpassen, onder andere door zwaardere kozijnen en houten vloeren aan te brengen. Het aantal van 201 huizen dat Defensie daarvoor op het oog heeft, is veel te klein, vindt de gemeente. "Wij komen zelf na onderzoek uit op een veel hoger aantal huizen waar mensen last hebben van zogeheten 'rattle-noise' van de Chinooks," zegt wethouder Dols.



Wettelijke bescherming

Hij wil ook meer bescherming voor burgers die last hebben van het materieel van Gilze-Rijen. "Wij zijn er blij mee dat nu erkend wordt dat het klapperende geluid van de Chinooks voor geluidsoverlast zorgt. Maar waarom wordt die hinder niet wettelijk vastgelegd, zodat de burger daar rechten aan kan ontlenen?". Hij pleit verder voor meer gebruik van de vluchtsimulatoren die vorig jaar op de vliegbasis in gebruik zijn genomen. "Dat is bovendien kostenbesparend."



'Overbodig' reserveveld

Het steekt de wethouder ook dat de vliegbasis in Gilze-Rijen een reserveveld moet hebben, dat zeer sporadisch gebruikt wordt voor F-16 vliegtuigen wanneer er baanonderhoud nodig is in Volkel en Leeuwarden. "Dat gebeurt één keer in de acht jaren. Bovendien kunnen die toestellen dan ook terecht op reservevelden in Woensdrecht en Eindhoven, dus waarom moet Gilze-Rijen daar ook nog bij?" vraagt hij zich af. "Het maakt extra woningbouw in de kleine kernen Hulten en Molenschot onmogelijk en daarom verzetten wij ons daartegen."