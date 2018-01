Vriendin moet bevallen, Roy uit Klundert krijgt politie-escorte en is op tijd in ziekenhuis

KLUNDERT - In de file staan is nooit leuk, ook niet als je beroepschauffeur bent. Vrachtwagenchauffeur Roy Capello uit Klundert zat donderdag echter helemaal op hete kolen. Door de storm stond het verkeer van Zuid-Holland naar Brabant muurvast. Maar Roy wilde snel naar huis, zijn vriendin Vanity lag in het ziekenhuis en stond op het punt te bevallen.

“De baby was al een week over tijd, de bevalling zou vrijdag ingeleid worden. Ik was aan het werk in Rotterdam, toen het bij mijn vriendin begon te rommelen. Op een gegeven moment was het zo ver dat ze van de verloskundige naar het ziekenhuis moest,” vertelt de kersverse vader.

Als vader wil je bij de geboorte van je eerste kind zijn, maar zowel de Moerdijkbrug als de Haringvlietbrug waren afgesloten. Vanaf Rotterdam kon je Brabant amper inkomen. “Op een gegeven moment belde mijn schoonmoeder. Je moet binnen een uur in het ziekenhuis zijn, anders is de kleine er al.”

Politiebus geblokkeerd met truck

Reden voor Roy om de politie te bellen. Omdat zijn vriendin niet in de file stond, kon hij echter geen hulp krijgen. Hij werd zenuwachtig en zenuwachtiger. Zou hij het redden? Het verkeer stond nog steeds stil. “Op de vluchtstrook zag ik een politiebus met lichtsignalen rijden. Ik heb heel brutaal mijn vrachtwagen ervoor gegooid, hij moest wel in de ankers. Toen heb ik mijn verhaal aan de agent uitgelegd en foto’s laten zien. Hij heeft gegevens van mijn identiteitsbewijs en kenteken opgeschreven en gaf me een escorte.”

Begeleid door de politie was Roy zo in het Bredase ziekenhuis. Veertig minuten later werd dochter Mylana geboren. “Het gaat heel goed met ons. Maar zonder politiebegeleiding had ik het nooit gered. Een bizar verhaal. Ook mijn vriendin Vanity was superblij, ze had me niet meer op tijd verwacht. Moeder natuur heeft ons met de storm veel bezorgdheid gebracht.”