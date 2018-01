Politie zoekt autobestuurders na dodelijk ongeluk in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie is op zoek naar de bestuurders van twee wagens die op 5 januari over een kruising in de Eindhovense binnenstad hebben gereden, net voordat daar een zwaar ongeluk gebeurde. Bij het ongeval raakte een 58-jarige fietsster uit Eindhoven zo ernstig gewond dat ze een week later overleed.

De chauffeurs reden in een donkerkleurige auto en een witte Fiat 500. De man die achter het stuur van de Fiat zat, zou na de aanrijding gepraat hebben met de automobilist die de Eindhovense heeft geschept. Deze 41-jarige man is al verhoord, hij blijft verdachte in het onderzoek.

Geschept op oversteekplaats

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Wal met de Bilderdijklaan en de P. Czn. Hooftlaan. De vrouw werd om halfzeven die vrijdagavond geschept door een auto toen ze de weg overstak bij een oversteekplaats voor fietsers. Het slachtoffer overleed een week later.

De Eindhovense bestuurder van de auto die haar aanreed, is ter plaatse aangehouden. Hij is na uitgebreid verhoor in vrijheid gesteld, maar hij blijft dus nog verdachte.

Meer info nodig

Voor een goed beeld van de aanrijding heeft de politie meer informatie nodig. Via camerabeelden heeft ze inmiddels helder gekregen dat die bewuste avond over de Wal drie auto’s reden kort voor het moment van de aanrijding: twee donkerkleurige auto’s en daar achter een witte Fiat 500.



Een van de twee donkerkleurige wagens is het voertuig dat betrokken was bij de aanrijding. Met de chauffeur hiervan is al gesproken, met de twee anderen nog niet. Ook andere mensen kunnen zich bij de politie melden, desnoods anoniem.