Vette knipoog van tonpraoter Andy Marcelissen schiet 'daarboven' in het verkeerde keelgat

LIESHOUT - Tonpraoter Andy Marcelissen is er beetje beduusd van. Zijn parodie op 'Bavaria-Björn' maakt de tongen los. Maar liefst 230.000 keer is Andy's filmpje bekeken en op Facebook staan al 1800 reacties genoteerd. De meningen zijn verdeeld.

"Ja, ik ben bedolven onder de reacties", geeft Marcelissen toe. Zijn stem klinkt nog als een oude rasp die langs een blok beton schuurt. "Overgehouden aan die imitatie van Björn van der Doelen", grinnikt hij.

Flapdrollen

De tonpraoter uit Raamsdonksveer maakte deze week voor het radioprogramma Brabants Bont een column. Die ging over de reclamestunt van Bavaria met ex-PSV'er Björn van der Doelen als boegbeeld. Daar waar Van der Doelen schreeuwend pleit voor verplichte vrije dagen tijdens carnaval, roeptoetert Marcelissen dat carnaval vrij moet zijn van 'flapdrollen van boven de rivieren'.

LEES OOK: Vrije dagen met carnaval? Andy Marcelissen heeft liever 'een carnaval zonder kneuzen uit 010 en 020'

Losgemaakt

Dat heeft hij geweten. Behalve veel bijval kwamen er ook veel reacties van mensen die zijn act niet konden waarderen. "Het heeft inderdaad iets losgemaakt. Hoewel het met een vette knipoog is gemaakt en dat ik het op ludieke manier heb gebracht, zijn er mensen die het niet hebben begrepen."

Werken

Hij is niet echt een voorstander van carnaval met alleen Brabanders en Limburgers. "Maar die van boven de rivieren, ach, ze lopen niet in de weg maar ze maken het wel ontzettend druk. Op maandag en dinsdag is het ook altijd veel fijner carnaval vieren. Dat vindt iedere echte carnavalsvierder toch? Dan zijn ze werken daarboven", klinkt het lachend.