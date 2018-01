Helmond Sport en FC Eindhoven krijgen pak slaag, Jong PSV en FC Oss winnen

EINDHOVEN - Vijf Brabantse ploegen kwamen vrijdagavond in actie in de Jupiler League. FC Eindhoven en Helmond Sport kregen beiden 4 doelpunten om de oren. Hoe de wedstrijden verliepen zie je hieronder.

Helmond Sport – FC Volendam (1-4)

Helmond Sport boekte vorige week een belangrijke overwinning op Jong PSV. De ploeg kon vrijdag inlopen op concurrent FC Volendam. Maar dat lukte niet.

Dylan De Braal wist na een kwartier spelen het net te vinden voor Helmond Sport, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het was Volendam dat na een half uur spelen de score opende. Enzo Stroo maakte de goal. Vlak voor rust breidde Volendam de score uit. Joey Veerman scoorde uit een vrije trap. En drie minuten later was het weer raak. Kevin Visser, oud speler van Helmond Sport, maakte er 0-3 van.

Met nog twintig minuten te spelen maakte Helmond Sport er 1-3 van. Jordy Thomassen was de doelpuntenmaker. Rodney Antwi maakte er vlak voor tijd nog 1-4 van voor Volendam.

FC Emmen – RKC Waalwijk (2-1)

RKC kwam na bijna een kwartier spelen op 1-0. Johan Voskamp was de doelpuntenmaker. Hij kopte de bal goed binnen. FC Emmen kwam na bijna een half uur spelen op 1-1 via Anco Jansen. Na een rode kaart voor Gigli Ndefe moest RKC met tien man verder. Hij haalde een doorgebroken speler neer en kon vertrekken. Toch kreeg RKC daarna twee grote kansen. Maar Dylan Seys en Orkun Kökcü konden niet profiteren. In de extra tijd van de eerste helft kwam FC Emmen toch op voorsprong. Jansen maakte zijn tweede goal van de avond.



FC Emmen kreeg in de tweede helft een grote kans, maar het lukte niet om de score uit te breiden.



FC Oss – Jong Utrecht (2-0)

In de eerste helft was er weinig vuurwerk. Beide ploegen kregen wat kansen, maar tot scoren kwamen ze niet. Shayne Pattynama kreeg namens Jong Utrecht een grote kans op de voorsprong, maar hij schoot de bal net naast. FC Oss weet in de tweede helft de nul van het scoreboard te krijgen. Fatih Kamaci maakte het doelpunt, Ragnar Oratmangoen zorgde drie minuten voor het einde van de wedstrijd voor de 2-0.

Telstar – FC Eindhoven (4-1)

FC Eindhoven kwam al vroeg op achterstand. Telstar kwam na vijf minuten spelen op een 1-0 voorsprong via Andrije Novakovich. Drie minuten later kreeg de thuisploeg een grote kans om de voorsprong te vergroten, maar Melvin Platje schoot voorlangs. FC Eindhoven herpakte zich en kwam terug in de wedstrijd. Mart Lieder maakte de 1-1.



Na twintig minuten spelen maakte doelman Ruud Swinkels van Eindhoven bijna een eigen goal. Doriano Kortstam redde zijn ploeg door de bal weg te werken. Platje wist uiteindelijk toch het net te vinden. Hij zette Telstar weer op voorsprong. Vlak voor rust maakte Novakovich er 3-1 van.



In de tweede helft ging het niet veel beter voor Eindhoven. Mohammed Osman maakte er 4-1 van. Ondanks de grote achterstand bleef Eindhoven aanvallen. Lieder kreeg een kwartier na rust een grote kans op de 4-2. Maar het lukte de ploeg niet om nog een keer te scoren.De Graafschap begon goed aan de wedstrijd en zette de 1-0 al vroeg op het scoreboard. Nieuwpoort was de doelputenmaker. Vijf minuten later was het weer raak. Youssef El Jabli maakte de 2-0 met een prachtig afstandsschot. Jong PSV kwam vijf minuten later weer terug. Cody Gakpo maakte de aansluitingstreffer.Met nog tien minuten op de klok kwamen de Eindhovenaren terug in de wedstrijd. Dante Rigo schoot een penalty binnen en maakte de gelijkmaker. Jong PSV pakte door en Gakpo maakte in de extra tijd het winnende doelpunt. En zijn tweede treffer van de avond.