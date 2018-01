Voorspellingen voor eredivisie: PSV kampioen, NAC moet play-offs spelen

EINDHOVEN - De winterstop in de eredivisie is voorbij, FC Utrecht en AZ trappen vrijdagavond de tweede seizoenshelft af. Wat gaat er nog gebeuren in de tweede helft van het seizoen? Weet PSV de eerste plaats vast te houden en de titel te pakken? Ontlopen Willem II en NAC zonder play-offs degradatie? De Euro Club Index geeft antwoord.

In Eindhoven kunnen de plannen voor een groot feest uit de kast komen, PSV wordt kampioen met een voorsprong van zes punten op Ajax. Dat blijkt uit de Euro Club Index, een ranglijst die samen wordt gesteld op basis van statistieken.



Voor de start van het seizoen waren de cijfers voor PSV minder gunstig. De Amsterdammers werden volgens alle rekensommen kampioen, op doelsaldo.Willem II werd bij de voorspelling in juli op plaats dertien ingeschat, met een eindtotaal van 34 punten. Na achttien gespeelde wedstrijden komt het iets minder positief uit. Volgens de Euro Club Index eindigt de ploeg van trainer Erwin van de Looi met 33 punten. Net genoeg om geen play-offs te hoeven spelen, Willem II blijft als nummer vijftien net boven de streep.Ten opzichte van de lijst die werd opgemaakt halverwege 2017 doet NAC het qua punten slechter, maar op de ranglijst beter. Daar heeft de club uit Breda niets aan, want het zal sowieso play-offs moeten spelen om degradatie te voorkomen.In de zomer werd NAC met 33 punten op plaats zeventien gezet, nu eindigt de ploeg van trainer Stijn Vreven met drie punten minder op plaats zestien.