Op vakantie naar Oeteldonk, speciaal arrangement voor inwoners van boven de rivieren

DEN BOSCH - Mensen van buiten Brabant die hier carnaval komen vieren, tonpraoter Andy Marcelissen wil er niets van weten. Toch is de kans groot dat mensen uit Rotterdam of Amsterdam hier in februari over straat hossen. Het reisbureau Prijsvrij biedt zelfs een all-inclusive carnavalsvakantie van drie dagen naar Den Bosch aan.

Initiatiefnemer Melvin Oomes woont zelf in Oeteldonk. “Er zijn veel mensen van boven de rivieren, die zelf een keer willen ervaren hoe carnaval is. We willen een complete ervaring aanbieden. Het begint bij de intocht van de prins, daarna een biertje en worstenbroodje, ze krijgen een boerenkiel, we brengen hen bij een lokaal hotel onder. Daar krijgen ze de andere dag een katerontbijt, zodat ze nog een dag door kunnen.”

Rood-wit-gele sjaal

Dat wordt dan dit jaar voor de liefhebber geen zonvakantie op een Caribisch eiland, maar drie dagen Den Bosch, in de winter. Lekker warm gekleed met een rood-wit-gele sjaal. “Er is heel veel animo, we hadden elf kamers gereserveerd, maar kijken of we dit kunnen uitbreiden.”

Symbolisch bedrag

Het arrangement kost 111,11 euro. Een symbolisch bedrag. Volgens Oomens betekent dit dat het reisbureau en de lokale bedrijven er zelf geld bij moeten leggen. “Normaal zou je in het piekseizoen voor dit bedrag niet zo’n arrangement kunnen krijgen. Maar als bedrijf vinden we het gewoon heel leuk om mensen van boven de rivieren het Bossche carnaval te laten zien.”