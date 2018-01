Transfer Jürgen Locadia rond, spits vertrekt naar Brighton

EINDHOVEN - Het zat er al aan te komen, maar nu is het officieel: Jürgen Locadia verruilt PSV voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Dat meldt PSV vrijdagavond.

PSV krijgt 17 miljoen voor de spits. Locadia is inmiddels medisch gekeurd door de nummer 16 van de Premier League. Bij Brighton treft hij voormalig ploeggenoot Davy Pröpper.



Philip Cocu zei vrijdagmiddag tijdens de persconferentie al dat het vertrek van Locadia een sportief verlies is voor de club. "Wellicht zal er nog wel versterking volgen", voegde Cocu daaraan toe.In vijftien competitiewedstrijden maakte hij dit seizoen negen treffers en gaf hij zes assists. Vier van de negen treffers maakte Locadia tijdens de 1-7 overwinning op FC Utrecht.Half december raakte Locadia geblesseerd, hij moest al vroeg in het duel met Ajax met een spierscheuring van het veld. Begin december liet hij in een interview met FOX Sports nog weten dat een vertrek niet aan de orde was. Hij wilde eerst kampioen worden en topscorer worden was ook een wens.