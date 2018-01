Vader en zoon Van de Looi tegenover elkaar: 'Ik gun hem zondag niet het beste'

TILBURG - Voor Erwin van de Looi is ieder duel met FC Groningen speciaal door het verleden dat hij bij die club heeft. Zondag staat hij als trainer van Willem II tegenover Groningen. Dat duel is extra speciaal, want zijn zoon Tom gaat hoogstwaarschijnlijk zijn officiële debuut in het profvoetbal maken.

"Wedstrijden tegen Groningen zullen voor mij altijd speciaal blijven en dat gevoel is voor komende zondag alleen maar erger", zegt Van de Looi op de website van de Tricolores . "Het zou natuurlijk mooi zijn voor hem als hij hier zijn debuut kan maken.""We gunnen elkaar altijd het beste, maar zondag even niet. Wij gaan namelijk voor de winst en dan is het vervelend voor hem dat hij bij de andere partij zit", zegt trainer Van de Looi met een glimlach.FC Groningen heeft het op de eigen website al over 'het aanstaande debuut van Van de Looi'. Ook Elwin Baas, FC Groningen-watcher bij RTV Noord, rekent op een basisplaats voor Van de Looi. Zijn moeder staat voor een lastige keuze. Wat ze hoopt? Een gelijkspel met een doelpunt van de jongste Van de Looi.FC Groningen-trainer Ernest Faber is erg te spreken over Van de Looi. "Hij heeft goede dingen laten zien op de trainingen. Heeft er alles voor over en raakt niet in de war als hij een foutje maakt.""Diverse jonge talenten dienen zich aan, behalve in het voetbal ook in houding en gedrag. Tom is goed coachbaar en kan goed vanuit zijn taak spelen, is weerbaar en leert snel. Hij heeft er hard voor gewerkt en verdient een plekje in de basis", aldus de oefenmeester.