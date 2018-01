Rowdy en zijn zebravinken stijgen tot grote hoogte: twee gouden medailles

VLIJMEN - Vlijmen telt sinds deze week twee wereldkampioenen. Rowdy van Son en zijn zebravinken, samen goed voor twee gouden medailles en daarom met zijn allen 'Brabander van de Dag'. "Tuurlijk ben ik trots. Dit is het hoogst haalbare."

Wereldkampioen worden zonder zelf bij de 'wedstrijd' te zijn. Dat is een beetje vreemd. maar het doet weinig af aan het plezier dat Rowdy van Son beleeft aan de titels. Een van zijn zebravinken won solo de wereldtitel als mooiste in zijn soort. En er ging een eerste prijs naar de 'stam' die de Vlijmense vogelliefhebber naar het WK in het Italiaanse Cesena stuurde. Zo'n stam bestaat uit vier vogels van gelijke kleur, gelijk geslacht en ze mogen van het laatste en voorlaatste broedjaar zijn. En de mooiste kwamen dit jaar dus uit Vlijmen.

Vogelvrienden

"Ik kreeg van mijn vogelvrienden een berichtje. Daarna zag ik op een Italiaanse Facebookpagina mijn naam terug bij de winnaars. Toen drong het pas tot me door dat ik twee keer wereldkampioen ben geworden met mijn zebravinken."

Kleuren

Rowdy begon in 2011 zebravinken te kweken. En daar komt heel wat meer bij kijken dan water en voer geven. Dit vogeltje kent namelijk oneindig veel kleurstandaarden. Zo bestaan er precieze omschrijvingen van de 'oranjeborst zwartborst blackface bleekrug bruin' tot de 'pastel zwartborst blackface bleekrug grijs'. De kleurenpracht moet volgens strikte regels verdeeld zijn over de kop- en nekveren. Keurmeesters controleren nauwgezet de tekening van de veertjes op de borst, flank, wang en buik. Dus nee, het is geen toevalstreffer die Rowdy en zijn zebravinken overkwam.

Nakomelingen

"Nee, je wordt niet rijk van zo'n wereldkampioen", lacht Rowdy. "Maar het is ook geen dure hobby. Als je een mooi zebravinkje verkoopt, kun je daar een poosje wat vogelvoer van kopen, meer niet." Maar de winnaars komen niet in de etalage te staan. "Ik wil met de wereldkampioenen graag nakomelingen kweken en mijn hobby uitbreiden. Het is een mooi en gemakkelijk te onderhouden vogeltje."