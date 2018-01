Helmond Sport likt wonden na 1-4 verlies: 'Dan moet je wel even naar jezelf kijken'

VOLENDAM - Het was een zware vrijdagavond voor Helmond Sport. De Helmonders, die slecht aan het seizoen begonnen, leken met de overwinning vorige week op Jong PSV (1-2) op de goede weg. Maar niets is minder waar. Helmond Sport ging hard onderuit tegen FC Volendam: 1-4.

Het meest vervelende voor de ploeg is dat de wedstrijd zich voor het grootste gedeelte van de tijd op de helft van Volendam afgespeeld heeft. Het zat ook niet mee. Twee doelpunten werden afgekeurd en een bal belandde tegen de paal. Maar dat is volgens keeper Stijn van Gassel geen excuus. "Als je veel aan de bal bent en je scoort maar één keer, dan vind ik dat wel matig."



En de Volendammers bleken enorm effectief. "Ze hebben vier of vijf mogelijkheden gehad en vier vliegen erin", vertelt van Gassel . "Dan moet je wel even naar jezelf kijken, waar het nu fout gaat."



Helmond Sport hangt al het hele seizoen onderaan. De ploeg won slechts vier keer, speelde zeven keer gelijk en verloor tien keer. Toch denkt trainer Roy Hendriksen een desastreus seizoen te voorkomen. "We moeten niet meteen alles over een kam scheren. Hiervoor hebben we vier wedstrijden aardig gespeeld. Door een keer collectief falen, moeten we niet meteen de handdoek in de ring gooien."Maar het resultaat van vrijdagavond wil hij niet goed praten. "Deze jongens hadden gewoon moeten winnen van Volendam."