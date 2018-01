Voorspellingen niet in voordeel van Ireen Wüst, geen goud op Winterspelen

GOIRLE - Nog voor de zomer van 2017 stond Ireen Wüst er goed op voor de Olympische Spelen. Statistiekenbureau Gracenote dacht op dat moment dat de schaatsster uit Goirle één gouden medaille en twee zilveren medailles zou winnen op de komende Olympische Winterspelen. Met nog drie weken te gaan voor de start van het mondiale evenement is de gouden medaille geschrapt.

Eind mei stond Wüst bij de voorspelling van Gracenote op de tweede plaats bij de 1500 én 3000 meter. Een gouden plak was er bij de ploegenachtervolging.



Nu ziet de medaillevoorspelling er anders uit. De gouden plak bij de ploegenachtervolging staat niet meer achter de naam van Nederland. Japan pakt volgens Gracenote het goud, Nederland zilver. Wüst staat op de 3000 meter nog gewoon op zilver, achter Martina Sáblíková. Op de 1500 meter moet Wüst nu genoegen nemen met brons, waar ze eerder nog als tweede werd neergezet.



Achttien medailles

Gracenote doet vaker voorspellingen voor grote sportevenementen en baseert zich daarbij onder meer op prestaties uit het verleden. Nederland kreeg eind mei bij de voorspelling zes keer goud, tien keer zilver en drie keer brons. Nu is de verwachting dat Nederland zes keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons vanuit het Zuid-Koreaanse Pyeongchang meeneemt.



Als de voorspellingen uitkomen, zou Wüst voor het eerst in haar carrière zonder gouden plak terugkeren van de Olympische Spelen. In 2006 won ze goud op de 3000 meter, in 2010 volgde goud op de 1500 meter en vier jaar geleden was ze de beste op de 3000 meter en pakte ze ook op de ploegenachtervolging goud.