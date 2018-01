Bliksem ingeslagen in huis in Tilburg: 'Ik heb enorm veel geluk gehad'

TILBURG - De bliksem is vrijdag rond middernacht ingeslagen in een huis aan de Midslandstraat in Tilburg. Veel mensen hoorden de harde knal waarmee dit gepaard ging. Bewoonster Djenti van den Broek (20) liep net naar haar slaapkamer toen de bliksem insloeg. “Ik heb een engeltje op mijn schouder. Ik was nog net niet boven. Ik heb enorm veel geluk gehad.”

Het dak en dakraam van het huis raakten zwaar beschadigd. Ook zou er veel schade in het huis zijn. Op het moment van de inslag waren er mensen in huis, maar zij bleven ongedeerd.





Dakpannen

Twee andere huizen raakten ook beschadigd. Scherven van kapotte dakpannen kwamen op geparkeerde auto's terecht. Er belandden volgens ooggetuigen zelfs dakpannen in de tuinen van overburen.

De gewaarschuwde brandweer heeft de daken gecontroleerd. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.