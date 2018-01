Auto slipt en botst tegen andere wagen in Gemert, tweetal raakt gewond

GEMERT - Op de Gemertsedijk (N616) in Gemert zijn zaterdagochtend twee auto’s tegen elkaar gebotst. Een van de bestuurders raakte bekneld en is door brandweerlieden uit zijn auto gehaald.

Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere bestuurder moest met verwondingen naar het ziekenhuis.

Volgens een omstander is een van de auto’s in een slip geraakt en tegen de zijkant van een tegemoetkomende auto gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van de Coxsebaan. De weg is in beide richtingen afgesloten.