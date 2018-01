'De constructie lijkt in orde', torenspits van kerk in Esbeek ingepakt na stormschade

De torenspits had schade na de storm. (Foto: gemeente Hilvarenbeek/Twitter)

ESBEEK - De torenspits van de Adrianuskerk in Esbeek wordt zaterdagochtend ingepakt. Het gebouw raakte beschadigd tijdens de hevige storm van donderdag.

"Er zijn wat planken en leien afgewaaid", vertelt Niels Smolders vanuit de torenspits. "Maar de constructie lijkt verder wel in orde. Dit inpakken doen we voor de veiligheid en tegen het zogenoemde inwateren."

School en peuterspeelzaal

De kerk staat al een paar jaar leeg en wordt omgebouwd tot een school, compleet met peuterspeelzaal en kinderopvang. "Het is te bezien hoe en wanneer er gerepareerd gaat worden, maar het zal gemaakt moeten worden want deze kerk is een monument."

De storm die donderdag over de provincie raasde zorgde voor veel schade.