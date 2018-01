Man opgepakt na melding van schietpartij in Tilburg

TILBURG - Een 28-jarige man uit Tilburg is vrijdagnacht aangehouden na een melding van een mogelijke schietpartij op de Magazijnstraat in Tilburg. Iemand zag hem rond rond kwart voor vijf rondlopen met een vuurwapen.

Gewaarschuwde politieagenten kregen van getuigen een signalement van de verdachte. De man liep rond een appartementencomplex in de straat.

Verstopt

Toen de man werd aangehouden, vertelde hij dat hij het wapen had verstopt in een van de huizen in de straat. Dat bleek te kloppen. Het ging om een alarmpistool. Dat is in beslag genomen.

De man is vastgezet voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk of er met het alarmpistool geschoten is. Alarmpistolen zijn pistolen die bij het afschieten alleen knal laten horen.