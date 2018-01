Bliksem sloeg in naast de slaapkamer van Djenti: 'Ik was doodsbang'

TILBURG - Ze kan het nog navertellen, maar beseft dat ze veel geluk heeft gehad. Djenti van den Broek (20) uit Tilburg wilde net naar haar slaapkamer gaan, toen de bliksem daar insloeg. “Ik heb een engeltje op mijn schouder."

“Dit is mijn slaapkamer en twee meter van mijn bed sloeg de bliksem in”, vertelt Djenti, wijzend naar de gang. Rond elf uur ’s avonds, raakte de bliksem de hoek van het dak van de woning aan de Midslandstraat. De zolder is zwaar beschadigd. Overal in de naastgelegen kamer liggen dakpannen en stukken plafond op de grond.

“Ik wilde net naar bed gaan. Als ik iets eerder was geweest, was ik waarschijnlijk geraakt. Alles klapte eruit. Ik was doodsbang", vervolgt ze. "Ik kan nauwelijks beseffen hoeveel geluk ik heb gehad. Dat dringt nu pas een beetje door."

Tekst gaat door onder de video.



‘Enorme knal’

Haar stiefvader Ronald Moonen (47) was boven in de badkamer zijn tanden aan het poetsen. “Ik hoorde een enorme knal. Mijn oren begonnen te suizen. Ik heb er nu nog hoofdpijn van.”

LEES OOK: Bliksem ingeslagen in huis in Tilburg

Verslagen kijkt hij naar zijn eigen huis. “Alles is één grote bende.” De schade is enorm. Overal liggen lampen, glas en andere voorwerpen op de grond. De muur is op meerdere plaatsen zwartgeblakerd. Op het moment van de inslag was ook zijn vrouw thuis. Ronald: “We zijn allen ongedeerd. Ik heb alleen één schrammetje op mijn vinger. Dat is een enorm geluk.”



Rook

Het gezin slaapt de komende nachten in een hotel. Vrienden en buren bieden hulp aan. "Het kan weken duren voordat we hier weer kunnen slapen. Alles stinkt naar rook. Ik kan bij vriendinnen blijven slapen."

Ook de gehele buurt staat voor haar klaar. "Als je iets nodigt hebt, stroom of wifi, dan horen we het wel", zegt de buurman.