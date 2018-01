Flat ontruimd na brand in Breda, baby en twee volwassenen naar het ziekenhuis

BREDA - In een leegstaande flat aan de Dirk Hartogstraat in Breda is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De bewoners van de andere appartementen in het gebouw moesten hun woning verlaten omdat er veel rookontwikkeling was. Twee volwassenen en een baby zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Er werden vier ambulances opgeroepen na de brand. De hulpverleners hebben veertien mensen onderzocht die mogelijk rook hebben ingeademd. De twee volwassenen en baby moesten voor nadere controle naar het ziekenhuis.

Kleine brand, wel veel rook

De brand brak uit op de vijfde verdieping. Volgens de brandweer ging het om een kleine brand. Maar omdat er wel veel rookontwikkeling was, werd het gebouw ontruimd.



Het sein brand meester werd rond kwart over twee gegeven. De bewoners mochten hun flats niet meteen weer in. De brandweer moest het gebouw eerst ventileren om het rookvrij te krijgen.