Voetballers van RKSV Liessel verdacht van ernstige mishandeling in Breda

In Opsporing Verzocht en Bureau Brabant werden beelden getoond van de mishandeling in Breda.

LIESSEL - Twee voetballers van amateurclub RKSV Liessel worden verdacht van een ernstige mishandeling in juni in Breda. Beide voetballers hebben zich deze week telefonisch gemeld bij de politie. Dit deden ze na de uitzending van Opsporing Verzocht van afgelopen dinsdag waarin camerabeelden te zien waren.

De mishandeling gebeurde tijdens een teamuitje dat los van de club was georganiseerd. "Toch raakt het onze club en zullen wij hier op gepaste wijze mee omgaan", schrijft de vereniging in een verklaring op haar website.

Bruut geschopt en geslagen

De zware mishandeling in de Catharinastraat in Breda had plaats in de nacht van 16 juni. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen na een uitgaansavond naar huis fietsen.

Een van de fietsers wordt door een van de verdachten tegen zijn fiets geschopt. Toen hij stopte om daar iets van te zeggen werden hij en zijn vriend bruut geschopt en geslagen.

Kwaad daglicht

Vicevoorzitter Arno Geboers van RKSV Liessel is niet blij met het voorval. Geboers: “Na de uitzending kregen we een tip om wie het zou gaan. Waarop we met de jongens in gesprek zijn gegaan. Daarop hebben ze zichzelf gemeld bij de politie. Het gaat om een groep van tien vrienden, die toevallig ook hetzelfde team spelen. Verder is het een actie geweest van enkele personen en niet van de hele groep. Helaas komt door het incident onze club in een kwaad daglicht te staan. De club staat er los van.” Verder beraadt de club zich over eventuele maatregelen tegen de verdachten

Tot slot roept de club op de website iedereen op de afhandeling van het incident aan justitie over te laten. De politie onderzoekt de zaak en zal de mannen horen als verdachten.