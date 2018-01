Oppassen voor gladde wegen, KNMI geeft code geel af

EINDHOVEN - Mensen die zaterdagnacht of zondagochtend de weg op gaan, moeten oppassen voor gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Natte wegen die bevriezen en winterse buien kunnen voor gladheid zorgen.

Mensen wordt geadviseerd hun rijgedrag aan te passen. Ook is het verstandig om weerberichten in de gaten te houden. De waarschuwing geldt vanaf middernacht tot zondagochtend tien uur.



De gladheid zorgde zaterdagochtend ook al voor problemen in het verkeer. Volgens de ANWB was de gladheid niet goed zichtbaar en daardoor verraderlijk.



Ongeluk

Na een ongeluk op de N616 bij Gemert ging de rijbaan dicht tussen die plaats en Erp. Op de A27 bij Werkendam was maar een rijstrook open door de gladheid.



LEES OOK: Auto slipt en botst tegen andere wagen in Gemert, tweetal raakt gewond