Flessendopjes, stukken touw en wattenstaafjes: het stroomt allemaal door de Maas

SINT AGATHA - Gooit u uw afval netjes in de vuilnisbak? Nou, niet iedereen doet dat. En zo komt er heel veel plastic terecht in rivieren. Het Instituut voor natuureducatie, het IVN, wil al het gevonden plastic in kaart brengen, vijf jaar lang. De eerste vrijwilligers kregen zaterdagochtend uitleg in Sint Agatha.

Flessendopjes, wattenstaafjes of stukken touw. Je kunt het zo gek niet bedenken en het drijft door de rivieren in onze provincie. Om een duidelijk beeld te krijgen van wélk afval en hoeveel daarvan door het water stroomt is IVN begonnen met het vijfjarige onderzoek.



"Het is toch eigenlijk schandalig hoeveel afval er in het water ligt", vertelt één van de vrijwilligers terwijl ze naar de berg afval in haar armen kijkt. "Daarom doen we ook mee aan deze cursus. Zodat we de rivier weer schoner kunnen maken.

Eigen stukje Maas

De vrijwilligers krijgen allemaal een eigen stukje oever langs de Maas toegekend. Dat moeten ze de komende vijf jaar, twee keer per jaar controleren. Het is de bedoeling dat ze het afval opruimen en aangeven wat ze vinden.





De gegevens van dit onderzoek worden uiteindelijk vergeleken met landelijke en wereldwijde gegevens. "Zo kunnen we kijken waar het afval vandaan komt en wat we er dan aan kunnen doen. En zo kunnen we uiteindelijk zorgen dat de Maas schoon blijft, we er weer van kunnen genieten en hem niet hoeven op te ruimen", aldus Sylvia Spierts van het IVN.