De Dakar Rally zit erop: 'Ik ben helemaal kapot' [VIDEO]

EINDHOVEN - De Dakar Rally in Zuid-Amerika zit er bijna op. De 40e editie was een hele mooie, maar ook een hele zware. Daar weten de motorrijders alles van.

Voor Jurgen van den Goorbergh is het zijn laatste Dakar Rally. "Het was mega zwaar, van alle edities was deze het zwaarst", vertelt Van den Goorbergh na afloop. "Ik ben blij dat ik deze mee heb mogen maken, voor de laatste keer met de motor, en dat ik hem uit heb weten te rijden."



Maikel Smits deed voor het eerst mee aan de Dakar en haalde het einde. "Ik ben zo blij. Ik heb er zo van genoten. Ik heb 120 kilometer nagedacht over wat er allemaal gebeurd is de afgelopen twee weken. Het was echt top"Luc van de Huijgevoort is blij dat hij het einde gehaald heeft. "Er valt een last van mijn schouders af."Voor Edwin Straver moet het mooiste moment van de Dakar nog komen. "Straks de finish in de stad en de podiumceremonie. Ik denk dat iedereen daar naar uitkijkt."Het was voor Van den Goorbergh zijn tiende Dakar. Als hij zich realiseert dat het de laatste keer was, wordt hij emotioneel. "Ik ben helemaal kapot en zeg de motor vaarwel. Dit is het einde. Het is mooi geweest."