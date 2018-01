Ton van Genugten wint slotetappe Dakar Rally

EINDHOVEN - Ton van Genugten heeft zijn Dakar Rally goed afgesloten. De coureur uit Eersel boekte zaterdag zijn vierde etappezege. Precies een week geleden boekte hij zijn eerste dagzege van dit jaar. Dinsdag en donderdag was hij ook de beste.

Van Genugten wint met een nipte voorsprong op Martin Macik, die 11 seconden langzamer was. Dmitry Sotnikov werd derde met een achterstand van 3 minuten en 35 seconden.



De eindzege in de veertigste editie van de beroemde rally ging naarde Rus Edoeard Nikolajev, die vorig jaar ook al de beste was in zijn Kamaz. Van Genugten deed lang mee om een podiumplaats. Een kapotte stuurpomp van zijn Iveco wierp hem vrijdag in de voorlaatste etappe echter ver terug. Hij moest het tweede deel van de rit zonder stuurbekrachtiging uitrijden en verloor daardoor ruim 4 uur. In het klassement viel hij daardoor terug van de vijfde naar de negende plek.Het had voor Van genugten zijn vijfde dagzege kunnen zijn. Maar in de vijfde etappe werd hij opgehouden door pech bij Coronel. In het algemeen klassement kreeg hij die verloren tijd terug, voor de dagetappe niet. In de zevende etappe was het vervolgens alsnog raak. Daarna was hij gretig, hoopte op meer succes. Dat succes kwam er dinsdag , donderdag en zaterdag met zijn vierde etappezege.