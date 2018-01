NAC verspilt drie punten in Zwolle na vroege achterstand

ZWOLLE - Het is NAC niet gelukt om de tweede seizoenshelft te beginnen met een overwinning. De Bredanaren begonnen slecht aan de wedstrijd en kwamen al snel op achterstand. De schade bleef beperkt, maar het lukte NAC niet om het PEC Zwolle echt moeilijk te maken, het werd 1-0.

90' Afgelopen. NAC verspilt drie punten, na een vroege achterstand.



87' De laatste minuten zijn aangebroken. NAC krijgt een grote kans op de gelijkmaker via Paulo Fernades, maar weer ligt Boer in de weg.



84' De bal gaat over en weer, maar grote kansen komen er niet.



75' Kans voor NAC, na een uithaal van Angeliño. Diederik Boer brengt redding voor PEC.



73' Na een drukke openingsfase, waarin NAC een aantal keer goed wegkwam is de rust in de tweede helft weer teruggekeerd.



62' En weer mist PEC. Nu schiet Terell Ondaan de bal over. NAC leeft nog steeds.



60' NAC komt goed weg. De bal wordt bij de tweede paal voorlangs gekopt en daarna in het zijnet geschoten.



Ook NAC krijgt een kans. Mounir El Allouchi draait de bal richting de verre hoek, maar schiet net naast.Mokhtar krijgt een kans op de 2-0, de bal gaat net naast. Ondertussen vraagt de stadionspeaker of de supporters willen stoppen met het gooien van vuurwerk.Weer een kans voor PEC, maar het is buitenspel.De Zwollenaren beginnen scherp met een afstandschot, maar keeper Mark Birighitti heeft de bal. Gelijk daarna krijgt NAC een kans, maar Boer houdt de bal uit de goal.PEC heeft afgetrapt voor de tweede helft.RUST. Na een slecht begin komt NAC beter in de wedstrijd.NAC neemt over een dringt aan. Tot een grote kans komt het niet. Thierry Ambrose kan de bal niet goed aannemen.Weer een kans voor PEC, maar de bal gaat naast.NAC creëert weinig en heeft tot nu alleen een paar kleine kansen uit corners gehad.PEC is de bovenliggende partij. En krijgen een kans via een vrije trap vanaf 30 meter. Mustafa Saymak trapt de bal over.NAC krijgt een kans, maar keeper Diederik Boer pakt de voorzet van Giovanni Korte.PEC krijgt nog een kans met een schot van afstandEn meteen is het raak voor PEC Zwolle. Youness Mokhtar is de doelputenmaker via een afstandsschot.Er is afgetrapt in Zwolle.NAC Breda staat op de vijftiende plek en wist slechts vier keer te winnen. In de laatste wedstrijd voor de winterstop werd er een knappe overwinning op FC Utrecht geboekt (3-1). Ook een oefenwedstrijd tegen Utrecht werd winnend afgesloten: 3-4 voor de Bredanaren.Vrijdag werd bekend dat de selectie van NAC versterkt wordt met de 21-jarige Lucas Schoofs. De middenvelder wordt gehuurd van KAA Gent.Trainer Stijn Vreven zit zaterdagavond niet op de bank. Hij is voor twee wedstrijden geschorst. De Belg wond zich tijdens het duel met Heracles Almelo op en uitte na afloop zijn woede over enkele arbitrale beslissingen bij scheidsrechter Siemen Mulder.