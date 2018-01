Oranje Leeuwinnen verliezen oefenduel met Spanje

MURCIA - De Oranje Leeuwinnen hebben een oefenduel met Spanje verloren. Nederland met Daniëlle van de Donk, Kika van Es en Jackie Groenen in de basis verloor met 2-0.

De eerste helft waren beide team aan elkaar gewaagd. Over en weer waren er kansen, maar er werd niet gescoord.

Na ruim een uur spelen is het Spanje dat de score opent. De bal belandde in de kluts en er waren twijfels of de bal wel over de doellijn was geweest. Maar de scheidsrechter oordeelde dat het een goal was.

De Leeuwinnen voerde de druk na de goal flink op, maar ze vinden het net niet. Het is uiteindelijk Spanje dat in de laatste minuut nog weet te scoren en de eindstand op 2-0 brengt.



Bondscoach Sarina Wiegman baalt van het verlies. "Het hoort erbij, we moeten nu doorpakken. Maar het voelt heel slecht om te verliezen. Dat moeten we snel weer omkeren."



De Europees kampioen speelt op 23 januari nog een vriendschappelijke interland tegen Engeland. Op 6 april spelen de vrouwen tegen Noord-Ierland voor een WK-kwalificatieduel.