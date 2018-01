Boef ontsnapt aan bierdouche, zaal drooggelegd en extra lijn beveiligers

GRONINGEN - Rapper Boef uit Tilburg is zaterdagavond in het hoge noorden ontsnapt aan een bierdouche. Met inzet van extra beveiligers en een zaal die werd drooggelegd, kon de omstreden muzikant zijn show ongestoord opvoeren tijdens het Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen.

Boef kwam rond de jaarwisseling negatief in beeld door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij had op social media drie dames die hem een lift gaven, uitgemaakt voor 'kechs' (straattaal voor 'hoeren'). Het optreden van Boef in Groningen was voorafgegaan door een serieus debat over de 'maatschappelijke verantwoordelijkheid van festivals en artiesten'. In tegenstelling tot andere muziekfeesten, gunde ESNS de rapper wel een plek op het podium. Ondanks boze protesten van bezoekers die aankondigden om hun kaartjes in te leveren of hem anders te trakteren op een bierdouche.

Excuses

ESNS nam daarom het zekere voor het onzekere. Vanachter een extra lijn beveiligers mocht het publiek naar de rapper komen luisteren. De bezoekers moesten bij de ingang hun drankjes inleveren. In de zaal werd verder geen druppel geschonken om ieder mogelijk protest in te dammen. Ook Boef zelf probeerde een dreigend brandje in de kiem te smoren. Voor zijn eerste nummer biedt hij direct excuses aan. "Ik ben misschien niet de ideale schoonzoon, maar mijn woorden bedoelde ik niet zo." Die opmerking wordt vanuit de zaal beloond met applaus.

Tweets

Toch kon de knieval van de rapper niet voorkomen dat bezoekers hun ongenoegen via social media gingen spuien. Een korte bloemlezing: 'Boef is bang dat hij nat wordt, Huilie huilie'. 'Boef en Noorderslag. Iets met een vlek en niet wrijven'. 'Lichamelijk volgroeid. En daar houdt het volwassen zijn van Boef ook zo'n beetje op'. 'Ergste aan dat hele Boef debacle is dat ik net een halve liter bier heb moeten weggooien omdat mensen niet snappen dat bier gooien voor dummies is.'









Maar dat Boef een artiest is die een zaal naar zijn hand kan zetten, bewijst hij vanaf het begin. Het openingsnummer is vers geschreven en gaat over alle heisa die over zijn uitspraken is ontstaan. Daarmee pakt hij het publiek bij de strot en dwingt bij veel bezoekers bewondering af. Ook daarover volgen op social media reacties op.