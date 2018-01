Ondanks nederlaag blijft NAC geloven in goede afloop: 'Overtuigd dat we punten gaan pakken'

ZWOLLE - NAC verloor zaterdagavond nipt van PEC Zwolle (1-0). Tot grote teleurstelling van de spelers. De Bredanaren probeerden de achterstand die ze in de tweede minuut opliepen nog goed te maken, maar dat lukte niet.

"Je staat koud in het veld en dan sta je al achter. Dat is zonde", zegt Gianluca Nijholt na afloop. Youness Mokhtar maakte de goal na een afstandsschot. "Ik denk dat we de aanvaller te veel ruimte gaven, maar zo'n bal mag er gewoon niet ingaan van die afstand."



Keeper Mark Birighitti leek fout te zitten bij de goal, maar verdediger Bart Meijers rekent het ook zichzelf aan. "Je kan zeggen dat hij de bal bij de goal had moeten pakken. Maar ik had ook meer druk kunnen zetten op de jongen die schoot. Hij had nog een kopje thee kunnen drinken en nog een keer kunnen schieten in de ruimte die hij kreeg. We hadden gewoon meer druk op die bal moeten hebben."Ook waarnemend trainer Rob Penders wil het niet op een keepersprobleem schuiven. "Achteraf gezien hadden we hier meer kunnen halen. We zijn teleurgesteld over het resultaat, maar ik heb ook wel positieve dingen gezien. Als je ons de tweede helft ziet voetballen dan heb ik de overtuiging dat wij punten gaan halen."