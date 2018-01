Vier finalisten Keiebijters Kletstoernooi bekend

HELMOND - Rob Scheepers uit Helmond, Boy Jansen, Peter van de Maas en Rob Bouwman zijn de finalisten van het Keiebijters Kletstoernooi. In zaal Traverse in Helmond koos de jury zaterdagavond voor deze vier kletsers. Zij mogen volgende week gaan strijden om de Zilveren Narrenkap.

De afgelopen drie weken verschenen er twaalf kletsers in de ton. Het niveau was goed waardoor de jury lang nodig had om te bepalen wie terug mochten komen in de finale. In de laatste voorronde kwam Zilveren Narrenkap Winnaar van 2017, Dirk Kouwenberg, uit Nuland op het podium. De jury vond uiteindelijk zijn buut, als tandarts, niet goed genoeg om volgende week zijn titel te kunnen verdedigen.

Dolblij

Rob Scheepers uit Helmond deed 'Theo van de thuiszorg' en is dolbij. “Dit is geweldig, eindelijk een finale met een volledig eigen tekst. Ik ga ervoor tijdens de finale, nou moet de Narrenkap in Helmond blijven.” Ook Rob Bouwman, als taxichauffeur, kan het nog nauwelijks bevatten: “Wat is dit een debuut. Waanzinnig. De bedoeling was om volgend jaar met Keiebijters mee te doen maar dit is een droom.

Buuts

Zij mogen het op gaan nemen tegen Boy Jansen met zijn creatie als Herman de Blijker en Peter van de Maas als schoolmeester. Alle buuts zijn het aankomende weekeinde te zien bij Omroep Brabant. Ook de tonproaters uit de voorrondes van het toernooi komen aan bod. De week daarna zendt Omroep Brabant de finale uit.