Auto vliegt uit de bocht en slaat over de kop in Heeswijk-Dinther, bestuurder gevlucht

De auto eindigde in een greppel. (Foto: AS Media)

HEESWIJK-DINTHER - Een auto is zondagochtend uit de bocht gevlogen, door een heg gereden en over de kop geslagen op de Hoog-Beugt in Heeswijk-Dinther.

De bestuurder sloeg na het ongeluk op de vlucht. Hij is vooralsnog spoorloos.

Greppel

De auto kwam uiteindelijk in een greppel tot stilstand. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld.