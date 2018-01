Brand in massagesalon in Eindhoven, vijftal gevlucht uit bovenwoning

Brand in een massagesalon in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Bij een massagesalon aan de Leenderweg in Eindhoven is zondagochtend brand uitgebroken. Vijf mensen die boven de salon wonen, konden op tijd hun woning verlaten. De bewoners zijn via een ladder van de brandweer naar beneden gekomen.

De politie vermoedt brandstichting en doet nader onderzoek.

Rook ingeademd

Volgens de brandweer hebben vijf bewoners rook ingeademd en zijn ze nagekeken door het ambulancepersoneel. De brandweer was met twee blusvoertuigen en hoogwerker uitgerukt om het vuur te bestrijden.

De omgeving van het pand is afgezet en de Leenderweg is afgesloten. Ook op nieuwjaarsdag woedde er een brand bij de salon.