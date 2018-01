Illegale houseparty onder viaduct in Boxmeer, politie grijpt in

BOXMEER - De politie heeft zaterdagnacht een einde gemaakt aan een illegale houseparty in Boxmeer. Dat gebeurde onder een viaduct van de A77 bij Boxmeer.

De ongeveer honderd feestgangers werden, na het opruimen van hun spullen, weggestuurd. Er is niemand aangehouden.

Geluidsoverlast

De politie was de party op het spoor gekomen na klachten over geluidsoverlast. De hele actie is volgens de politie rustig verlopen.