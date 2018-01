Meerdere ongelukken vanwege de gladheid in Brabant

In Deurne gleed een auto in een sloot naast de Binderendreef. (Foto: Harrie Grijseels)

De bestuurster van de auto in Aarle-Rixtel is naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Pim Verkoelen)

RAAMSDONKSVEER - De verraderlijke gladheid zorgde zondagochtend voor verschillende ongelukken in Brabant. Het was onder meer raak in Raamsdonksveer, Aarle-Rixtel, Deurne en Budel.

In Raamsdonksveer gleed een auto in een sloot langs de A59. De bestuurster kwam met de schrik vrij. In Aarle-Rixtel botste een auto tegen een boom langs de Helmondseweg. De automobiliste is naar een ziekenhuis gebracht.

Ook in Budel botste een auto door de gladheid op een boom. Dit gebeurde op de Geuzendijk. Ook hier werd de bestuurder naar een ziekenhuis gebracht. In Deurne gleed een auto in een sloot naast de Binderendreef. De bestuurster van deze auto is nagekeken door ambulancepersoneel.

Waarschuwing

Het KNMI waarschuwde zaterdagavond al voor gladde wegen. Om twaalf uur zondagmiddag waren de problemen voorbij en werd code geel ingetrokken.