'Als B-junior had hij al alles', jeugdtrainer Jürgen Locadia trots op transfer naar Brighton & Hove

EINDHOVEN - Een droom werd deze week waarheid voor PSV-voetballer Jürgen Locadia. Hij stapte over naar Brighton & Hove Albion, dat uitkomt in de Engelse Premier League. De sterkste competitie van de wereld. Frans Ceton, die hem bij de jeugd van het Tilburgse Sarto een jaar onder zijn hoede had, is trots.

"Ik zag zijn talent meteen toen hij hier als vijftienjarige B-junior kwam binnenlopen", vertelt Ceton.

'Hij schoot er 35 binnen'

Locadia begon met voetballen bij VV Bargeres en stapte al snel over naar FC Emmen. Daar kwam Willem II hem op het spoor. De aanvaller verhuisde daarop met zijn familie naar Tilburg, waar hij eerst een jaar werd gestald bij de amateurclub. "Hij trainde toen al mee met Willem II, maar een keer per week was hij bij ons en hij speelde bij ons op zaterdag een wedstrijd. Hij had álles", herinnert Ceton zich. "Hij was toen al heel balvast en had heel veel scorend vermogen, met links en rechts. Hij schoot er 35 binnen, dat seizoen. Als hij aan de bal kwam, was je al zeker van een halve goal. Dat is wel fijn hoor, als je als trainer op de bank zit."

Volgens Ceton was Locadia toen al 'een heel stuk verder' dan de andere jongens. "Ik heb er vooral voor gezorgd dat hij hier veel plezier had en ik heb de trainingen altijd uitdagend gehouden. "

Mentaal heel sterk

Inmiddels is het contact tussen de spits en zijn jeugdtrainer verwaterd, maar Ceton blijft trots dat hij Locadia onder zijn hoede heeft gehad. "Toen 'ie wegging, heb ik al gezegd dat hij het zou gaan redden in de eredivisie. Ik vond hem mentaal heel sterk. Hoe hij dingen oppakte als het niet liep... Maar dat hij het Nederlands elftal zou halen en naar Engeland zou gaan, had ik ook weer niet verwacht."

Ceton vindt Brighton & Hove Albion een 'heel goede keus' van zijn voormalige pupil. "Daar komt hij vast goed aan de bak. Als je naar een club in de top van de Premier League gaat, zal je waarschijnlijk niet heel veel spelen. Hier krijgt hij wel de kans."