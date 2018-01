In het centrum van Eindhoven staat een huis van plastic zwerfafval

EINDHOVEN - Geen muren van steen, maar een huis van plastic flesjes, snoepverpakkingen of plastic tasjes. Dat huis is zondag te zien op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Het huis is het eindresultaat van het project Ocean Soup van Stichting Verbeter de Wereld. Duizend basisschoolleerlingen uit de regio verzamelden afgelopen week zwerfplastic om het huis te bouwen.

Met dit project moeten de kinderen bewust worden van het probleem van plastic zwerfafval. "We willen ze leren hoe erg dat is voor de vissen en de natuur en uiteindelijk ook voor de mensen zelf", vertelt projectleider Martijn Mink. "We willen de kinderen meegeven dat ze zelf iets kunnen doen aan het probleem. Door bijvoorbeeld af en toe naar buiten te gaan en zelf een stukje plastic op te rapen."







Huh, een tandenborstel?!

Het project bestaat uit een lesmodule over plastic zwerfafval en uit de actie dat kinderen iedere dag een stukje zwerfplastic mee naar school moeten nemen om het plastic huis van te maken.

Twee leerlingen die meedoen aan het project zijn Amber Lockefeer en Rachel Dolphijn uit Geldrop. "Het meest gekke afval dat in de muren van het huis zit, is toch wel deze tandenborstel", vertelt Rachel. "Ik snap niet hoe mensen dat op straat kunnen gooien. Gooi het gewoon in de prullenbak."





De twee hebben goed opgelet tijdens de lessen en kunnen haarfijn vertellen wat je vooral nĂ­et moet doen. "Je plastic op de grond gooien. Want anders gaan de dieren dood en als de dieren dood gaan kunnen wij ook niet meer leven."